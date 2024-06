Comparte

Kurt Carrera contó un particular encuentro que sostuvo con el cantante Pablo Herrera. “Nos reímos, lo pasamos increíble. Me despido y luego llego a Mega y me dicen: ‘oye, Pablo Herrera te demandó’”, confidenció.

El actor será uno de los invitados a la próxima emisión de Podemos Hablar de este domingo. En la instancia compartirá con Marlen Olivarí, Gloria Simonetti y Felipe Vidal. En este contexto, contará una peculiar reunión que mantuvo con el intérprete de ‘Tengo un amor que no es amor’.

Según el relato del artista detrás de ‘Tutu-tutu’, la cita tuvo lugar luego de participar en un programa televisivo en el cual Herrera también estuvo presente. “Me llaman y se demoraban más de la cuenta. Me dicen que no puedo salir porque está Pablo Herrera, que lo están entrevistando“, compartió el comediante.

A pesar de la situación inicial, Carrera mencionó que no tenía problemas en encontrarse con el cantante y ambos ingresaron al estudio. Sorprendentemente, recibió un afectuoso saludo por parte de Herrera, aunque hubo un momento tenso cuando se mencionó su participación en El Antídoto, un programa donde se parodiaban canciones.

“Eduardo le dice (a Pablo) si sabía que yo trabajaba en El Antídoto y hubo tensión. Me dice ‘¿es verdad, Kurt?’ y agrega que es un programa que no lo hace reír”, reveló Carrera.

A pesar de este inicio tenso, ambos lograron seguir adelante con el programa, incluso parodiando algunas de las canciones de Herrera.

Sin embargo, al finalizar la grabación, Carrera recibió una sorpresa desagradable. “Nos reímos, lo pasamos increíble. Me despido y luego llego a Mega y me dicen ‘oye, Pablo Herrera te demandó’”, cerró el comediante, sacando risas en el estudio con su historia.