Comparte

Sofía Lobos, expareja del comediante Diego Urrutia, reveló nueva información sobre la relación que ambos tuvieron, alertando de ‘red flags’.

En una entrevista con el portal AR13, la expareja del comediante reveló que si bien este no había demostrado actos de violencia contra ella, sí se descargaba contra muebles o murallas.

“Respecto a los comentarios, la sororidad estoy viendo que no existe mucho y eso me da mucha pena. Yo fui la que recibió las agresiones. Nunca me golpeó físicamente pero me disminuía de una forma“, expresó Sofía Lobos.

El mensaje de la expareja de Diego Urrutia a Carla Jara

Y su relato no finalizó allí, ya que incluso Lobos se animó a enviarle un mensaje a Carla Jara, comunicadora que sería la actual pareja de Diego Urrutia.

“Aparte él cuando se enoja, no es de los que son capaces de decir tranquilamente una respuesta. Él lo que busca es defenderse en vez de empatizar con los sentimientos míos“, añadió.

Luego desclasificó: “Es de los que le pega a la muralla, le pega a los mesones… Eso es lo que tienes que saber Carla Jara, que es una persona violenta“.

Por último, la expareja de Diego Urrutia expresó: “Da lata, porque acaba de salir de una mala relación (Jara), y que supuestamente ella piensa que está entrando en una buena relación”.

“Yo a ella no la conozco, pero le están diciendo ‘oye él es así, si no quieres andar de pastel en pastel, es cosa tuya’. Ahí está la información, tómala o déjala“, cerró.