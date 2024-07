Comparte

La casa de Gran Hermano se convirtió en un campo de batalla la madrugada del sábado. Una feroz discusión estalló entre Michelle Carvalho, Yuyuniz Navas y Antonia Casanova tras la fiesta semanal.

El conflicto se desencadenó en el sótano, donde Michelle y Yuyuniz mantuvieron una tensa conversación. La brasileña no se contuvo y lanzó: “Tu hija me votó y me mintió en la cara. No sé qué valores tiene”.

Yuyuniz, visiblemente molesta, respondió defendiendo a su hija. “Cada una juega como quiere”, afirmó la instructora de yoga, sugiriendo que los valores de Michelle eran “tirar mierda para todos lados”, según señala el portal Página 7.

La situación se caldeó rápidamente. Michelle contraatacó recordándole a Yuyuniz sus propias inconsistencias en el juego. “A mí no me venga a mentir en la cara. De tal madre, tal hija. Dos mitómanas”, espetó la brasileña.

La tensa discusión que se produjo en Gran Hermano

La discusión alcanzó un punto crítico cuando Michelle cuestionó los valores que Yuyuniz le inculcaba a su hija. “Pelas a todos y te haces amigos de todos. Ahí están los valores que le das a tu hija”, sentenció Carvalho.

Yuyuniz, sintiendo que habían cruzado una línea, respondió tajantemente: “Con mi hija no te metas”. Esta frase pareció encender la mecha de un nuevo conflicto.

Como si fuera poco, Antonia irrumpió en el sótano, gritando y encarando directamente a Michelle. “Oye, ¡¿qué te pasa?! Tú nunca me preguntaste directamente si te había votado”, exclamó la joven influencer.

Michelle, sin echarse atrás, tildó a Antonia de “mosca muerta”. Esta acusación solo sirvió para avivar aún más el fuego de la discusión entre las participantes.

Antonia, fuera de sí, respondió con vehemencia: “¡No! No me preguntaste, ¡no soy ninguna mosca muerta! Yo no tengo ningún problema en decirte que te voté”.

La intensidad de la pelea alcanzó tal nivel que Yuhui tuvo que intervenir. El participante intentó separar a las mujeres para evitar que la situación se saliera completamente de control.

Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. Antonia abandonó el sótano lanzando una serie de insultos hacia Michelle. “¡Mentirosa, estúpida, fea cu…! ¡Me la paso por el p…!”, gritó antes de que se cortara la transmisión.