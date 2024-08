Comparte

El reconocido comediante Iván Arenas, conocido como el “Profesor Rossa“, criticó la importancia que se le da al Festival de Viña del Mar. Esto, pese a que muchos consideran al evento como el pináculo en la carrera de los humoristas en Chile.

En una reciente entrevista con el programa Club Caribeño, Arenas expresó su desinterés por participar en el certamen. Además, cuestionó la relevancia que se le otorga en el país.

Iván Arenas fue categórico al señalar que en Chile se comete un error al darle tanta importancia al Festival de Viña. Comparó el evento con espectáculos que se realizan en Estados Unidos, argumentando que cualquier casino en Las Vegas podría organizar un festival más grande que el de Viña.

Iván Arenas y su crítica al Festival de Viña

“Chile comete un error de darle tanto énfasis y tanta importancia a un festival que en Las Vegas cualquier casino te hace un festival más grande que esto. Nosotros somos un país aislado y nos creemos mucho, como los tigres de la Malasia”, comentó Arenas.

El comediante también reveló que una de las razones por las que rechazó reiteradamente las invitaciones para presentarse en Viña del Mar, es porque considera que participar en el festival puede “quemar” las rutinas humorísticas.

A la crítica añadió que el impacto mediático del festival incluso podría perjudicar la carrera de un comediante consolidado.

“Dije que no porque no conviene. Vas a quemar las rutinas y después, ¿quién te contrata? Se produce necesidad en las personas que necesitan esa visualización, que necesitan que los conozcan. Pero cuando uno tiene una trayectoria, no necesito que me conozcan, ya me conocen. Entonces, ¿para qué voy a quemar una rutina solo para decir que estuve en el Festival de Viña?“, explicó Arenas.

Iván Arenas también aclaró que no considera que el certamen sea malo, pero cuestionó la idea de que presentarse en el Festival Viña sea el “tope” en la carrera de un comediante. En ese sentido, indicó que la importancia que se le da al festival está sobredimensionada. Y afirmó que, en su caso, no tiene interés en participar.