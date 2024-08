Comparte

Rubén Gutiérrez, conocido por su polémica participación en la primera temporada de “Gran Hermano Chile“, dejó claro que el mundo de los realities.

En un reciente Live de Instagram, el exjugador habló sobre sus prioridades actuales y la razón que lo aleja, por ahora, de volver a encerrarse en un programa de telerrealidad.

Gutiérrez, quien actualmente trabaja en Santiago y estudia Ingeniería Civil Industrial, explicó que su objetivo principal es terminar su carrera antes de considerar cualquier otra oportunidad en la televisión.

“Entraría (a un reality), pero no todavía, no es el momento, tengo que rechazar todo por el momento. Mi objetivo es terminar de estudiar“, aseguró con firmeza.

La reflexión de Rubén Gutiérrez tras su paso por la TV

Aunque su paso por Gran Hermano fue breve y terminó en controversia, Rubén reconoce que no fue su deseo inicial entrar al programa.

“Uno trabaja, estudia y la verdad, yo me metí a un reality porque se me dio la oportunidad. Mis hermanas me motivaron, no es porque me naciera o quisiera algo más“, comentó, dejando en claro que la experiencia no le resultó completamente agradable, en parte debido a su naturaleza reservada.

Sobre los rumores que lo vinculan a un nuevo reality en Canal 13, Gutiérrez jugó al misterio: “Quién sabe”.

Sin embargo, no descarta por completo la idea y prometió que, si llegara a participar, lo haría con el mismo espíritu polémico que lo caracterizó.

“Si llegara a entrar, voy a dar un buen contenido, la gracia es que se diviertan; si quieren polémica, le damos polémica, de todo, pero siempre con humildad“, acotó.

¿Qué opina Gutiérrez sobre Gran Hermano 2?

Durante la misma transmisión, Rubén compartió su opinión sobre la segunda temporada de Gran Hermano Chile, confesando que no ha seguido mucho el programa: “Es un poco aburrido, en realidad ni lo veo“.

Además, aprovechó para lanzar una crítica sobre el contenido que, según él, es lo que realmente atrae a la audiencia: “Lo que vende es el morbo, las discusiones, los cahuines. Eso es lo que está vendiendo, lo que se vende más en TV“.

Finalmente, sobre las acusaciones que provocaron su salida anticipada de Gran Hermano, Gutiérrez se mostró tranquilo, asegurando que “pronto van a salir los trapitos al sol”.

Por ahora, prefiere concentrarse en sus estudios y dejar la puerta abierta a futuras oportunidades, tanto en el amor como en los realities.