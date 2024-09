Comparte

Pangal Andrade, uno de los finalistas del reality “Ganar o Servir“, sorprendió a sus seguidores al revelar que está enfrentando una grave lesión justo antes del esperado enfrentamiento final contra Francisco Rodríguez.

A pesar de sufrir una pubalgia, una afección que afecta la zona pélvica y puede limitar la movilidad, el deportista aseguró que esto no será un obstáculo para darlo todo en la competencia.

En una reciente entrevista con el portal Página 7, Pangal confesó que el esfuerzo físico realizado durante el programa le pasó factura.

“En el reality me esforcé mucho, salí muy lesionado, ahora estoy con una pubalgia súper grave, pero eso no quita que voy a estar al 100% para la final“, afirmó con determinación el ganador de Año O.

Pangal Andrade no se retira de la batalla final

A pesar de la gravedad de su lesión, Pangal ha mantenido una actitud positiva y dejó en claro que no piensa retirarse.

“No estoy poniéndome el parche antes de la herida ni nada, solo estoy contando lo que siempre hago, cómo me siento“, explicó.

El competidor reveló además que ha estado sometiéndose a tratamientos médicos, incluyendo infiltraciones, y que su plan es reposar durante las próximas dos semanas para recuperarse lo máximo posible antes de la decisiva competencia.

“Me he infiltrado y ahora voy a descansar un poco para estar bien y entrenar al máximo. Voy con todo, nivel Dios, tranquilos que voy a reposar y me voy a recuperar“, aseguró el deportista, quien se ha caracterizado por su espíritu guerrero y su pasión por los deportes extremos.

El duelo entre Pangal Andrade y Francisco Rodríguez promete ser uno de los momentos más emocionantes de “Ganar o Servir”.