Comparte

Diana Bolocco sorprendió a todos durante la transmisión en vivo de “Gran Hermano”, cuando reveló un inesperado detalle íntimo sobre su esposo, Cristián Sánchez.

El momento se dio cuando, en pantalla, aparecieron Yuhui y Patricio depilándose dentro de la casa, lo que generó una conversación que rápidamente desvió la atención hacia la vida personal de la animadora.

Entre risas y sin filtro, Diana aprovechó la oportunidad para compartir una situación bastante particular que vive en su hogar.

Todo comenzó cuando Patricio comentó que las “mujeres mayores prefieren los hombres peludos”, una afirmación con la que Bolocco se identificó de inmediato.

“Me sentí identificada porque Pato dice que a las mujeres mayores no les molestan los pelos en los hombres. Y ustedes cachan que mi marido es muy peludo. Y me gusta. Básicamente, soy una mujer mayor”, comentó Diana, generando risas en el set y en el público.

El particular gusto de Diana Bolocco y sus aclaraciones en vivo

Sin embargo, la conversación no terminó allí. Diana siguió compartiendo su opinión, señalando que, aunque le agradan los hombres con pelo en ciertas partes del cuerpo, hay zonas donde prefiere que no lo tengan.

“No me molesta los hombres con pelos acá”, dijo, señalando el pecho, las piernas y los brazos de manera clara. Pero luego añadió: “En las otras partes no me gusta”, dejando entrever su preferencia porque Cristián Sánchez se depile en ciertas áreas más íntimas.

La revelación generó aún más risas y curiosidad en el set, especialmente cuando el panelista del programa, Nicolás Quesille, le preguntó si obligaba a su esposo a depilarse.

Con tranquilidad, Bolocco aclaró: “Él lo hace porque quiere”, dando a entender que la decisión de Sánchez de mantenerse depilado es voluntaria.

Finalmente, la animadora confesó que cuando su esposo se depila, queda completamente suave, generando la comparación de que queda “como un guagüito”.