José Antonio Neme revela que rechazó millonario sueldo de TVN: "No lo acepté"

José Antonio Neme sorprendió a los televidentes del matinal “Mucho Gusto“ al revelar que rechazó una millonaria oferta para volver a TVN.

Durante la conversación, Neme dejó caer su revelación, asegurando que tuvo una oferta del canal estatal que decidió no aceptar por razones éticas.

“Lo digo honestamente: a mí me llamaron de Televisión Nacional de Chile y me pusieron sobre la mesa un contrato bastante millonario”, partió comentando.

Tras esto, reveló su respuesta: “Y yo les dije ‘no, no me voy a ir a TVN a cobrar ese sueldo, porque no corresponde’. Lo desclasifiqué. Punto“, comentó el periodista, generando sorpresa entre sus compañeros de panel.

“No le puedo cobrar a TVN un sueldo de estas características” – José Antonio Neme

José Antonio Neme, conocido por su estilo frontal y directo, profundizó en su decisión. Según explicó, el ofrecimiento económico no era coherente con la realidad que enfrentaba el canal público.

“Esto fue hace un año y medio; me llamaron y me pasaron a un ejecutivo que hoy día ya no está. Me dijeron ‘nos gustaría que volvieras a TVN’. Les dije ‘ya, ok, yo gano esto, pero la verdad es que ustedes no me pueden pagar eso’“, repasó.

El periodista añadió que, aunque TVN insistió en que podían igualar su salario, él se mantuvo firme en su postura.

“Les dije ‘no, no me pueden pagar. No le puedo cobrar a TVN un sueldo de estas características’. No, porque no corresponde“, enfatizó, dejando claro que su decisión no estaba motivada solo por lo económico.