Angélica Sepúlveda detalla el complejo estado de salud que enfrenta su padre: "Se me borró la vida…"

La ex participante de “Gran Hermano” y figura de la televisión chilena, Angélica Sepúlveda, sorprendió a sus seguidores al revelar el duro momento que vive su familia.

A través de su cuenta de Instagram, la conocida personalidad habló del delicado estado de salud de su padre, quien sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que lo dejó en un delicado estado.

Angélica compartió un emotivo mensaje donde describió el dolor que ha sentido en estos últimos días.

“Querida familia virtual, hay algo que tenía full secreto, un dolor indescriptible que me hizo llorar a mares estos días con mi almohada“, comenzó relatando la conocida figura televisiva.

El relato de Angélica Sepúlveda

Todo comenzó cuando Sepúlveda recibió una serie de llamadas y mensajes de su familia tras una reunión de trabajo en Santiago.

“De inmediato me asusté, escuché un audio y se me borró la vida. Sentí que moría y no podía llamar, me nublé, mi papá estaba en urgencias“, confesó.

El pronóstico inicial de su padre fue reservado, lo que generó aún más angustia entre sus cercanos. Sin embargo, a pesar de la gravedad de la situación, la ex “reina de los realitys” aclaró que su padre está mostrando signos de mejoría.

Esperanza en la recuperación

“Hoy lo cuento porque ya pasó lo peor. Está hospitalizado, evolucionando como el campeón que es. Será un proceso largo, pero Dios hará milagros en ti, papito bello“, expresó con esperanza Sepúlveda, dejando claro que confía en la fuerza de su padre para salir adelante.

La influencer también aprovechó la oportunidad para agradecer a los profesionales de la salud del Hospital de Chillán y el de Yungay que han atendido a su padre durante este difícil proceso.

“Te amamos, y si hay que llevarte a Marte para tu recuperación, lo haremos, cueste lo que cueste”, prometió la ex participante de Gran Hermano, emocionando a sus seguidores.

Finalmente, Angélica concluyó asegurando que no escatimará esfuerzos para ayudar en la recuperación de su padre, incluso aceptando más trabajos si es necesario. “Si ayer pensé en aceptar un trabajo, hoy aceptaré tres. Nada te va a faltar“, aseguró.

Este testimonio de lucha y amor incondicional por su familia no ha pasado desapercibido en redes sociales, donde Angélica ha recibido un gran apoyo por parte de sus seguidores, quienes le han enviado mensajes de aliento para superar este difícil momento.

