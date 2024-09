Comparte

Tras meses de especulaciones y fotografías que encendieron las redes sociales, Daniel Valenzuela ha decidido romper el silencio y confirmar lo que muchos ya sospechaban: su relación amorosa .

El comunicador finalmente oficializó su relación con Andrea Sanhueza, personal trainer y ex “Miss Iquique Fitness”.

El comunicador llevaba un tiempo compartiendo imágenes con una misteriosa mujer, lo que encendió los rumores en torno a un nuevo romance.

Sin embargo, fue el periodista Luis Sandoval quien hace algunas semanas reveló en el programa “Que te lo digo” que el locutor había formalizado una relación con Sanhueza, y que incluso ya se habían conocido mutuamente con sus respectivas familias.

Daniel Valenzuela confirma su nueva relación:“Sí, estoy feliz y tranquilo”

Finalmente, fue el propio Valenzuela quien confirmó el vínculo sentimental en una reciente entrevista con Página 7, donde habló por primera vez del tema.

“He decidido hablar muy poquito, ya he aprendido, ya me he pegado hartos costalazos, me han preguntado mucho, y lo concreto es que sí”, reconoció.

Valenzuela también compartió algunos detalles de su nuevo romance, comentando que lleva 8 meses con Sanhueza y se encuentra en una etapa de tranquilidad y madurez emocional.

“Feliz, contento, tranquilo, en paz y en otra etapa”, expresó, dejando en claro que esta vez su enfoque será diferente.

En la misma línea, aclaró que ahora busca mantener su relación amorosa fuera de la palestra y la opinión pública.

“Creo que con la entrevista que hicimos en ‘De Tú a Tú’, se cierra un ciclo que tiene que ver con hablar cosas más personales, que claro, uno también tiene que hacerse cargo de su historia, de lo que la gente conoce. Ojalá que, de aquí en más, todo sea profesional”, sostuvo.