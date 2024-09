Comparte

El cantante urbano Pailita se ha convertido nuevamente en noticia, esta vez no solo por su música, sino por su heroica intervención durante un concierto en La Calera, donde impidió que una fanática fuera víctima de un robo. El hecho ocurrió en medio de una de sus presentaciones durante las celebraciones de Fiestas Patrias, sorprendiendo tanto a los asistentes como al propio artista.

Después de terminar su show, el intérprete de “Ultra Solo” decidió acercarse al público para saludar y tomarse fotografías con sus fanáticos. Fue en ese momento cuando Pailita presenció un intento de robo: un hombre intentaba quitarle el celular a una de las jóvenes presentes. Sin dudarlo, el artista decidió intervenir personalmente.

Pailita impidió robo en pleno concierto

Según el relato que ofreció Pailita en sus redes sociales, al percatarse del delito, salió corriendo detrás del ladrón. “Tuve que salir persiguiendo a un kl (culi…). Es que le robó el celu a una niña y se lo tuve que recuperar yo, porque los guardias no hicieron ninguna weá (sic)”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram, mostrando su indignación por la falta de acción de la seguridad del evento.

El impacto de la acción de Pailita no pasó desapercibido para la víctima del robo, quien agradeció al cantante a través de un mensaje en redes sociales. En una historia compartida por el propio artista, la joven expresó su gratitud: “Gracias a ti no nos pasó algo más grave y ojalá te hubiéramos recompensado con algo, pero no teníamos nada”, escribió.

Además, la fanática resaltó la humildad y cercanía del cantante, afirmando: “Eres un cantante muy humilde y sigue así, mi Pailita. Muchas gracias por todo lo que hiciste hoy día para que no nos robaran”.

El incidente no solo demostró el compromiso de Pailita con sus seguidores, sino también su capacidad de actuar de manera valiente frente a situaciones inesperadas. Este gesto generó una ola de reacciones positivas en redes sociales, donde fanáticos y seguidores celebraron la rápida reacción del artista y su preocupación por la seguridad de sus admiradores.