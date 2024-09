Comparte

La noche del domingo, Gran Hermano volvió a sacudir a los fanáticos del reality con una eliminación que dejó a todos sorprendidos.

Los cinco jugadores en peligro de abandonar la casa eran Chama, Manuel, Carlyn, Felipe y Waldo, quienes enfrentaron una tensa votación, marcada por la incertidumbre y las discusiones.

Durante la emisión, la conductora Diana Bolocco reveló que esta fue la instancia donde más personas votaron hasta el momento en esta temporada, dejando claro que el público no estaba dispuesto a pasar por alto los recientes conflictos dentro de la casa.

¿Quién fue el nuevo eliminado de ‘Gran Hermano’?

Los primeros en ser salvados fueron Felipe y Waldo, lo que dejó a tres concursantes en la cuerda floja.

La tensión aumentó cuando Manuel se convirtió en el tercer salvado de la noche, algo que, según él, no esperaba en absoluto. “No me lo veía venir“, comentó el jugador al recibir la noticia.

Sin embargo, el verdadero enfrentamiento de la noche ocurrió entre Carlyn y Chama, quienes protagonizaron un fuerte intercambio de palabras antes de que se diera el anuncio final.

La mayoría de los compañeros de la casa manifestaron su preferencia para que Carlyn permaneciera en la competencia, lo que intensificó aún más el ambiente.

Finalmente, Diana Bolocco puso fin al suspenso y reveló la decisión del público. Alexandra “Chama” Méndez se transformó en la nueva eliminada de Gran Hermano.

Al despedirse, la eliminada aseguró que se sentía tranquila con su salida y afirmó que siempre se mantuvo fiel a sí misma.

“Me voy habiendo sido una persona real, acá hay gente que está diciendo cosas, pero yo no voy a cambiar mi mentalidad“, expresó tras conocer el resultado de las votaciones.