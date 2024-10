Comparte

Carla Jara compartió una lamentable noticia en sus redes sociales, se trata del fallecimiento de su perro Alf, que tenía 13 años de edad. “Te extrañaré mucho perrito más pequeño del mundo, ahora nadie saltará para que lo tome en brazo, te amo por siempre”, son algunas de las palabras que compartió el rostro televisivo.

Por medio de su cuenta de Instagram, la presentadora televisiva compartió una fotografía de su can acostado en el pasto y dejó un sentido mensaje en memoria de su querida mascota.

Carla Jara y la muerte de su perro Alf: “te amo por siempre”

“Aún no creo que ya no estarás más conmigo mi Alf…hace 3 días estabas increíble y ya no estás en este plano”, anunció.

A ello agregó unas palabras para otras de sus mascotas. “Solo espero que te hayas encontrado con la Luna, Tango, Canela y Barry, seguro te estaban esperando al otro lado del arcoiris”, sostuvo.

“Espero que estés bien mi flaquito lindo, te extrañaré mucho perrito más pequeño del mundo, ahora nadie saltará para que lo tome en brazo, te amo por siempre. Es difícil no llorar por ti, después de 13 años juntos. Descana mi pequeño, mándame amor desde el cielo de los perritos”, agregó.