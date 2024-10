"Me trataron como una...": Florencia Araneda enfrentó incómodo momento en aeropuerto

Comparte

Florencia Araneda, hija de los reconocidos Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, vivió un momento que jamás olvidará durante su paso por un aeropuerto en Estados Unidos.

La joven relató la tensa experiencia que la hizo llorar, dejando sorprendidos a los seguidores del programa “Tenemos que hablar”, donde comparte con su familia diversas anécdotas.

Todo comenzó durante una dinámica del show, cuando a Florencia le tocó responder sobre la última vez que había llorado.

“A veces no controlo mis emociones, soy llorona”, confesó entre risas. Pero lo que reveló después dejó a todos con la boca abierta.

Florencia recordó cómo fue tratada en el aeropuerto estadounidense. “Me trataron como una transportadora de drogas”, comentó, visiblemente afectada por el incidente.

Según explicó, tras aterrizar en Estados Unidos luego de un viaje desde Chile, fue llevada a una sala aparte para una revisión exhaustiva. Lo que parecía ser un simple procedimiento, se convirtió en un verdadero calvario.

“Pasaba por ocho policías diferentes”

Rafael Araneda, su padre, también contó detalles de lo que ocurrió. El conductor relató que recibió una llamada angustiante de su hija.

“Me dice, ‘papá, me están llevando a una sala, la maleta, te tengo que cortar’”, recordó Rafa, quien admitió que trató de no decirle nada a Marcela para no alarmarla. “Yo en el fondo estaba súper nervioso, dije ‘la van a meter presa’”, agregó.

Por su parte, Florencia detalló el tormento que vivió: “Pasaba por ocho policías diferentes y todos sabían cómo me llamaba. Me abrían hasta las cremas, me revisaban todas las cajas (…) Fue atroz“.

“Me mantuve fuerte, al frente de ellos no lloré”

Aunque vivió uno de los peores momentos de su vida, Florencia aseguró que mantuvo la compostura mientras la revisaban.

“Me mantuve fuerte, al frente de ellos no lloré”, dijo, aunque admitió que el episodio la dejó completamente afectada. “Lo pasé pésimo, ahora es mi trauma”, concluyó.

