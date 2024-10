Comparte

El reciente carrete de Cote López y Pamela Díaz encendió las redes sociales, después de que ambas compartieran momentos de su divertida noche de fiesta el pasado fin de semana.

A través de sus cuentas de Instagram, las influencers publicaron videos donde se les vio disfrutando al máximo, lo que generó una avalancha de reacciones.

Sin embargo, no todos sus seguidores aplaudieron la jornada. Entre los comentarios, uno en particular llamó la atención de Cote, pues la cuestionaba por su amistad con Pamela, conocida como La Fiera.

El comentario que desató la molestia de Cote López

Un seguidor, con tono aparentemente amable, le escribió: “Cote, con cariño, no te juntes más con Pamela Díaz. No es un buen ejemplo y se ve mal que esté saliendo tanto con usted (que) es una dama”.

Este mensaje, similar a otros que ha recibido recientemente, hizo que la empresaria decidiera poner un alto.

Coté López no se quedó callada y usó sus stories de Instagram para responder sin filtro. “Con cariño responderé esto porque he visto varios comentarios así. A Pame la conozco hace 20 años, es una mina a toda raja, es más que un buen ejemplo, trabaja todo el día, es buena mamá y además sabe disfrutar la vida”, sentenció, defendiendo con firmeza a su amiga de las críticas.

“No me lancé a la vida”: La aclaración de Cote López

Además de defender a Pamela Díaz, Cote también aprovechó para aclarar los rumores sobre su vida nocturna.

En sus stories, reveló que los medios y algunos seguidores exageraron lo sucedido en su reciente salida.

“Leí una noticia que decía que tuve una noche desenfrenada. A las 23:50 ya estaba acostada en mi casa. Yo soy igual de prendida despertando, así que siempre estaré bailando y saltando”, comentó entre risas, desmintiendo que haya vivido una noche de descontrol.

Finalmente, López se mostró molesta por las falsas interpretaciones de su vida social: “Me causa molestia porque salí un día en Italia y ayer (sábado 12 de octubre) un rato. Y para la gente es que me lancé a la vida“.

“Sé que no tengo que dar explicaciones y si quisiera salir todos los días es mi problema, pero me molesta que hablen tonteras cuando no es así”, añadió.

