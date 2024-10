Comparte

Otro capítulo de la intensa teleserie entre figuras de la farándula chilena se desató recientemente, y en esta ocasión, Daniella Chávez anunció que tomará acciones legales en contra de la también panelista de TV+, Daniela Aránguiz.

El motivo: graves acusaciones que la ex chica “Mekano” lanzó en su contra, insinuando que Chávez se dedica a ser “dama de compañía“.

La situación explotó cuando Aránguiz, quien se prepara para su participación en el nuevo espacio de espectáculos “OnlyFama“, mencionó a Chávez en un comentario que rápidamente se divulgó en redes sociales.

Esto causó la indignación de la exmodelo de Playboy, quien no tardó en responder de manera tajante a través de su cuenta de Instagram.

La furiosa respuesta de Daniella Chávez

Chávez no se quedó en silencio y compartió su molestia en redes. “La señora @danyaranguizf se acaba de ganar una demanda por injurias de mi parte. ¡Que no le digan que no le avisé!”, escribió en sus historias de Instagram.

En varios videos que publicó, Chávez mostró su descontento con los comentarios que circulan en los programas de farándula sobre la venta de contenido en plataformas como OnlyFans, donde ella ha sido una figura destacada.

La modelo dejó claro que se siente orgullosa de su trabajo y criticó la hipocresía de quienes han hecho comentarios despectivos.

“He visto que han estado hablando demasiado en todos los programas de farándula de las mujeres que venden contenido, tratándolas como si fuera lo peor. Muchas de las que han hablado se olvidan que comenzaron mostrando colaless también”, disparó la influencer.

Además, subrayó que, para ella, su actividad no es una necesidad, sino una elección: “Si te va bien haciendo algo, ¿por qué dejarlo por lo que diga la gente?“.

Daniela Aránguiz intenta calmar las aguas

Por su parte, Daniela Aránguiz no tardó en responder, esta vez buscando aplacar el conflicto.

En su cuenta de Instagram, la exesposa de Jorge Valdivia ofreció disculpas públicas, asegurando que todo se trató de un “malentendido“.

“Creo que hubo un malentendido entre Daniella Chávez y yo. La verdad es que de repente uno se deja llevar por lo que lee en páginas”, escribió.

Además, aclaró que Chávez le había informado que dicha acusación era falsa, y por eso quiso rectificar: “Le pido las disculpas correspondientes, porque quizás le debí preguntar antes de hablar”.

Aránguiz, a pesar de disculparse, también sugirió que la modelo debería enfocar sus acciones legales en los sitios web que divulgaron la información falsa, diciendo que “a los que tiene que demandar es a ellos, a esa página por usar su imagen“.

