"Es un poco triste": Cristián Riquelme sorprende al revelar dónde vive mientras trabaja en Chilevisión

El actor y conductor de televisión Cristián Riquelme dejó a muchos boquiabiertos al confesar un curioso detalle sobre su vida durante las grabaciones de “Top Chef Vip” en Chilevisión.

En una reciente entrevista con Página 7, el carismático conductor reveló que, durante las largas jornadas de trabajo en Santiago, su hogar es una casa rodante estacionada dentro del canal.

Esta revelación, que en un principio fue tomada como una broma cuando Riquelme participó en “La Divina Comida“, resultó ser completamente cierta.

En esa ocasión, recibió a sus invitados en su casa rodante, situada en la exfábrica Machasa, actual sede de Chilevisión, donde el actor pasa sus días mientras trabaja.

Aunque muchos pensaron que era solo humor, Riquelme ha confirmado que vive allí realmente.

La razón detrás de su decisión

Riquelme explicó que el motivo principal de su inusual residencia temporal es la distancia entre Santiago y su hogar familiar en Maitencillo.

“Mi casa está en Maitencillo, y viajar todos los días se hacía imposible por el tiempo y el costo”, detalló.

En un principio, intentó quedarse en hoteles, pero pronto se dio cuenta de que esa opción no era viable: “No hay bolsillo que aguante un hotel”, confesó.

El actor también relató que, tras probar a quedarse en casa de familiares, terminó optando por una solución más práctica: estacionar su casa rodante en las instalaciones del canal.

“Llegaba cansadísimo y no quería dialogar con nadie, solo comer y acostarme”, añadió, explicando que tener su casa rodante cerca del lugar de trabajo era la mejor opción.

¿Logra desconectarse?

Cuando se le preguntó si esta situación le permitía desconectarse del trabajo, Riquelme fue honesto al señalar que no. “No hay ninguna desconexión. Salgo del canal y me voy al estacionamiento“, admitió.

Aunque reconoce que puede sonar algo “un poco triste”, el actor afirmó que lo hace por su familia, ya que prefiere mantener su vida en Maitencillo, lejos del bullicio de la ciudad.

“Mi familia sonríe mucho más, mi señora está muy contenta y yo bajé la velocidad… Estoy más tranquilo, sonrío mucho más”, comentó Riquelme, destacando que la paz y tranquilidad que encuentra en la costa es incomparable con la vida en la ciudad.