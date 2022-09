El féretro de la reina Isabel II llegó este martes por la tarde, en torno a las 20.00 horas (hora local) al palacio de Buckingham, en Londres, donde fue recibido por el monarca Carlos III y la reina consorte Camila.

Los restos mortales de Isabel II aterrizaron a eso de las 19.00 horas (hora local) en Londres, provenientes de Escocia, donde estos días se realizaron una serie de actos oficiales en recuerdo a la monarca, fallecida el jueves en Balmoral.

El rey Carlos III recibió los restos mortales de su madre en la que había sido su residencia principal durante 70 años de reinado. Tras Buckingham, el féretro de la monarca será trasladado el miércoles al palacio de Westminster, donde se instalará la capilla ardiente.

Cientos de personas se reunieron en las inmediaciones de Buckinghan para recibir a la comitiva que acompañaba el féretro. Una vez los restos de la monarca cruzaron las puertas exteriores del palacio, los asistentes aplaudieron y vitorearon a Isabel II.

El lunes se celebrará el funeral de Estado a la reina en la abadía de Westminster, un acto al que asistirán destacan miembros de las casas reales de todo el mundo, entre ellos los reyes Felipe y Letizia, y también presidentes y jefes de Estado como el estadounidense Joe Biden, el francés Emmanuel Macron o el turco Recep Tayyip Erdogan.

Agencia Uno – Europa Press.

Her Majesty The Queen’s coffin has arrived at Buckingham Palace, where it will rest overnight in the Bow Room.



Tomorrow the coffin will be borne in Procession on a Gun Carriage of The King’s Troop Royal Horse Artillery to the Palace of Westminster. pic.twitter.com/91rnoOwJUB