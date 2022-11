Comparte

El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció este viernes que fijó la fecha para el censo poblacional el 23 de marzo de 2024, un mes antes de lo inicialmente previsto, haciendo un llamado "a la paz" en la ciudad de Santa Cruz.

En un mensaje televisado, Arce hizo un repaso de todo el proceso de socialización y concertación técnica para definir la fecha del censo entre autoridades departamentales, municipales y de las 11 universidades públicas, con el acompañamiento de expertos del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) y del Centro Latinoamericano y Caribeño Demográfico (Celade), informó ABI.

"Ya no podemos seguir demorándonos, sobre todo cuando dirigentes que representan a una parte de Santa Cruz, no a toda, mantienen la posición de no alcanzar acuerdos. En democracia conviven diferentes posiciones, pero también democracia es toma de decisiones en beneficio de las mayorías", afirmó el mandatario boliviano.

En este sentido, el empadronamiento nacional de población y vivienda se realizará el 23 de marzo de 2024 y sobre la base de los resultados preliminares se hará la distribución de recursos de coparticipación tributaria en septiembre de 2024, un mes antes de lo que inicialmente se había propuesto en las mesas de diálogo.

En Santa Cruz se vienen sucediendo 22 días de protestas desde las cuales se piden al Gobierno que celebre el censo en 2023 para adelantar el cobro de ayudas a los ciudadanos bolivianos, según recogió la citada agencia. En dicha ciudad, donde se encuentra el motor económico del país, la oposición a Luis Arce tiene mayor peso.

Después de no llegar a un acuerdo con el Comité Interinstitucional que dirige las protestas en Santa Cruz, el Ejecutivo anunció la composición de una mesa técnica con representantes de organismos internacionales para definir la fecha del Censo y sofocar de esta manera las manifestaciones.

Tras la nueva decisión de Arce, este hizo un llamado al retorno de la calma y la normalidad en Santa Cruz, donde se cumple un paro cívico marcado por la violencia.

"Convoco a todas las corrientes democráticas de nuestro país, y las que existen dentro del Comité Interinstitucional, a cerrar el paso a la violencia y a los intentos de ruptura del orden constitucional que algunas de sus fracciones están llevando adelante", ha demandado.

El denominado "movimiento cívico" de Bolivia inició el pasado sábado un paro nacional indefinido para demandar la celebración del censo en 2023, en lugar del 2024, como ha propuesto el Gobierno boliviano, ya que este registro condiciona el reparto de ayudas entre las regiones del país.

