El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, garantizó este lunes que los responsables del ataque contra un edificio residencial en Dnipro, el este de Ucrania, serán juzgados por el Tribunal Penal Internacional (TPI).

"No hay duda: cada persona culpable de este crimen de guerra será identificada y llevada ante la Justicia", sostuvo el mandatario ucraniano, al tiempo que anunció que el Servicio de Seguridad de Ucrania "ya comenzó a recopilar información sobre los militares rusos que prepararon y llevaron a cabo este ataque".

"Utilizaremos todas las oportunidades disponibles, tanto nacionales como internacionales, para garantizar que todos los asesinos rusos, todos los que dan y ejecutan órdenes de terrorismo con misiles contra nuestro pueblo, enfrenten sentencias legales", agregó, indicando que el reciente ataque contra Dnipro, "así como otros ataques similares", caen bajo la jurisdicción del TPI.

En este sentido, afirmó que se asegurará de que "cumplen su castigo", ya que es "una tarea fundamental para Ucrania y para nuestros socios".

Zelenski pidió, además, armas pesadas a Occidente con motivo del ataque contra Dnipro, elogiando, a su vez, a Reino Unido por haberse decidido a enviar un paquete de ayuda militar que incluye vehículos blindados y artillería.

Por ello, el presidente ucraniano señaló que esta semana "será aún más activa" a nivel diplomático, asegurando que en el Foro de Davos "se escuchará a Ucrania".

Las autoridades ucranianas informaron este lunes de que ya son 40 los muertos, entre ellos tres niños, por el ataque ruso llevado a cabo durante el fin de semana.

Además, habría 75 personas heridas, 14 de ellas menores de edad; mientras que habría más de una treintena de personas desaparecidas. Los servicios de emergencias, a su vez, han logrado rescatar a cerca de 40 personas, incluidos seis menores.

Agencia Uno – Europa Press.

Eternal memory to all whose lives were taken by 🇷🇺 terror! The world must stop evil. Debris clearance in Dnipro continues. All services are working. We're fighting for every person, every life. We'll find everyone involved in terror. Everyone will bear responsibility. Utmost. pic.twitter.com/zG4rIF8nzC