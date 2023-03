El presidente de Argentina, Alberto Fernández, pidió a su homólogo estadounidense, Joe Biden, en una reunión en la Casa Blanca que apoye a Buenos Aires en las negociaciones que está llevando a cabo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ante la "peor" crisis que vive el país latinoamericano desde 1929.

"Argentina está padeciendo la peor sequía desde 1929 que se registre. Esto ha complicado mucho nuestra economía y esa nueva realidad se la estamos planteando a los organismos de crédito. Espero que nos sigan acompañando como lo hicieron hasta ahora", detalló Fernández ante Biden, según recogió el diario ‘Clarín’.

Fernández destacó así que ambos han podido hablar "más de una vez" de los problemas económicos "heredados" que enfrenta Argentina. "El contexto internacional no está ayudando", precisó, refiriéndose a la guerra de Ucrania.

En este sentido, el mandatario argentino subrayó, desde el Salón Oval, que es importante "trabajar juntos y unir esfuerzos" para que la economía se recupere, ya que la invasión rusa de Ucrania "ha generado un daño inconmensurable en la economía mundial", recogió Télam.

En su visita a Washington, el presidente argentino está acompañado por una comitiva de ministros y funcionarios, entre los que se encuentran el titular de la cartera de Exteriores, Santiago Cafiero, el ministro de Economía, Sergio Massa, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

Argentina and the United States are setting out on the next century of our relationship –



One where we continue to partner to address global challenges, make progress in areas of mutual national interest, and stand up for democracy at home and across the globe. pic.twitter.com/b7rBjGpC6o