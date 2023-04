El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este viernes la imputación a los cuatro hijos del "narco de narcos" Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, así como contra otros 24 miembros del Cártel de Sinaloa que dirigía, en el marco de una macrooperación judicial contra el tráfico de fentanilo y que alcanza a compañías chinas que suministran materiales químicos.

La Fiscalía General de Estados Unidos acusa Ivan Guzmán Salazar, alias ‘Tocayo’, de 40 años; Alfredo Guzmán Salazar, alias ‘Alfredillo’, de 37 años; Joaquín Guzmán López, alias ‘El Güero’, de 36 años; y Ovidio Guzmán López, alias ‘Ratón’, de 33 años; de "matar a cientos de miles de estadounidenses durante los últimos ocho años al inundar el país con fentanilo", según el pliego de cargos presentado este viernes por el fiscal Merrick Garland.

Las acusaciones también alcanzan a ciudadanos chinos y guatemaltecos de suministrar precursores químicos necesarios para fabricar fentanilo, así como de otros implicados en la actividad, laboratorios de drogas, así como de proporcionar seguridad y armas para la operación de narcotráfico.

Entre ellos se encontraría, por ejemplo, Néstor Isidro Pérez Salas, alias ‘Nini’, de 31 años y unos de los líderes del aparato de seguridad de "Los Chapitos".

En términos generales, el Departamento de Justicia acusa a los hijos del ahora encarcelado ‘Chapo’ del "empleo de aviones de carga, aeronaves privadas, submarinos y otras embarcaciones, así como una variedad de vehículos terrestres" para "transportar tanto drogas como sus precursores químicos en una red de correos, túneles y escondites en todo México y EE.UU. para meter la droga en este último país".

El caso responsabiliza así "en gran parte" al cártel de la crisis del fentanilo en Estados Unidos, considerada como "una triple amenaza a la salud pública, a la seguridad pública y la seguridad nacional". Según los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) las sobredosis de este medicamento, de la familia de los opiáceos y extremadamente adictivo, dejaron aproximadamente 107.000 muertos en 2021 en todo el país.

El Departamento de Estado de Estados Unidos recuerda por su parte las actuales recompensas en vigor de hasta 10 millones de dólares a cambio de información que conduzca al arresto y/o condena de Iván Guzmán Salazar, Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, y hasta cinco millones de dólares por información que conduzca igualmente al arresto y/o condena de Joaquín Guzmán López.

Justice Department Announces Charges Against Sinaloa Cartel’s Global Operation



“Chapitos” Charged in Department’s Latest Actions to Disrupt Flow of Illegal Fentanyl and Other Dangerous Drugshttps://t.co/uJVD83DOXw