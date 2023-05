El rey Carlos III y los príncipes de Gales aparecieron por sorpresa en las inmediaciones del Palacio de Buckingham para saludar a los ciudadanos que están ya apostados para seguir este sábado desde primera fila el recorrido de la familia real con motivo de la coronación, que dio pie a un amplio dispositivo de seguridad en todo Londres.

El monarca y los príncipes Guillermo y Catalina saludaron a un grupo de personas en The Mall, la calle que conecta con el palacio y uno de los lugares por los que transitará este sábado la procesión que acompañará a los reyes Carlos y Camila hasta la abadía de Westminster, donde tendrá lugar la simbólica ceremonia.

Los tres representantes de la familia real británica estrecharon manos y escucharon historias de los ciudadanos, sin aludir apenas a lo que está por venir. La princesa Catalina sí reconoció que sus hijos están "un poco nerviosos" ante "el gran día", según declaraciones recogidas por la BBC.

Las calles de Londres están ya engalanadas para la ocasión, una vez concluidos los simulacros de unos actos que se desarrollarán durante toda la mañana y que concluirán con el saludo del rey y su familia desde el balcón de la fachada principal del palacio.

Carlos III también estuvo presente este viernes en el metro de la capital británica, con mensajes emitidos por megafonía.

A nivel oficial, la jornada del viernes está marcada por la llegada de los líderes internacionales, a los que el rey brindará una recepción oficial en Buckingham. La Casa Real ha invitado a unas 2.000 personas a la coronación.

So pleased to see so many of you looking forward to the Coronation weekend! 👋 pic.twitter.com/4u8SL3AEfK