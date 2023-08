Un hombre armado mató a tiros este lunes por la tarde a un miembro del cuerpo docente de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Estados Unidos, tras lo que el sospechoso fue detenido por las autoridades.

El sujeto, identificado como Tailei Qi, fue arrestado por las autoridades sobre las 15:15 horas (hora local) después de que la Policía pidiera varias horas antes a los estudiantes y a los trabajadores que se encerrasen en las aulas del edificio.

Qi es un estudiante ya graduado de la universidad que asistió también a la Universidad Estatal de Luisiana y a la Universidad de Wuhan, en China, según indica la institución académica en su página web.

El rector de la universidad, Kevin Guskiewicz, se ha mostrado «devastado y entristecido por el tiroteo» en uno de los edificios del campus, en «donde llevamos a cabo nuestro importante trabajo de enseñanza, tutoría e investigación todos los días».

«Este tiroteo daña la confianza y la seguridad que tan a menudo damos por sentado en nuestro campus. Trabajaremos para reconstruir esa confianza y seguridad», manifestó el rector.

I'm devastated the #UNC community lost a faculty member in an act of violence on campus. Carolina will move into Condition 2 – classes will be canceled tomorrow and all non-mandatory operations are suspended. Tar Heels, know that support is available. https://t.co/YL5sl9EHf1