El Hospital Schneider, que recibió este viernes a ocho de los 13 rehenes israelíes liberados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), informó que el estado de salud de los cuatro menores y cuatro mujeres que llegaron a sus instalaciones, ubicadas en el centro del país, es «bueno».

«Estamos haciendo todo lo posible para cuidar la salud física y mental de todos aquellos que regresaron«, explicó el director del centro de Petaj Tikva, Efrat Baron Har Lev, agregando que los ocho están recibiendo ya tratamiento médico.

Por otro lado, once rehenes tailandeses y filipinos fueron trasladados al Centro Médico Shamir, en Beer Yaakov, mientras que los restantes han sido distribuidos en los hospitales de Ichilov, Sheba y Beilinson, según recogió el diario ‘The Times of Israel’.

The Government of Israel embraces our citizens who have returned home.



The Government of Israel is committed to the return of all its hostages and missing persons.