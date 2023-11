El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, solicitó este lunes que el «diálogo continúe» entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para lograr un «alto el fuego humanitario definitivo» en la Franja de Gaza.

Así, recalcó la importancia de lograr un alto el fuego «que beneficie a la población de Gaza», según un comunicado de su portavoz, Stéphane Dujarric.

«Pido a todas las partes utilizar su influencia para acabar con este trágico conflicto y apoyar medidas que lleven al único futuro sostenible para la región: una solución de dos Estados con Israel y Palestina viviendo uno junto al otro», dijo.

«Siete semanas de hostilidades en Gaza e Israel han provocado un número de víctimas que ha conmocionado al mundo. Durante los últimos cuatro días no se ha escuchado el sonido de las armas. Hemos visto una liberación de rehenes y de prisioneros palestinos de cárceles israelíes», destacó, antes de hacer hincapié en que Naciones Unidas «seguirá apoyando» este tipo de treguas.

Finalmente, cabe recordar que los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza dejan más de 14.800 muertos, incluidos más de 6.100 niños, mientras que más de 200 palestinos han muerto en Cisjordania y Jerusalén Este.

Agencia Uno – Europa Press.

