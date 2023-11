El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la autoridad militar israelí encargada de los territorios palestinos, autorizó la entrada este domingo de 200 camiones con ayuda humanitaria desde Egipto a la Franja de Gaza, algunos de los cuales llegarán al norte del enclave palestino.

Los camiones fueron registrados y recibieron el visto bueno de las autoridades militares israelíes en el paso de Nitzana y después entraron en la Franja de Gaza a través del paso de Rafá.

En el convoy hay varios camiones y seis ambulancias destinadas al norte de la Franja de Gaza con permiso de Israel, resaltó el COGAT en un comunicado recogido por el diario ‘The Times of Israel’.

The UN is leading the deployment of dozens of humanitarian aid trucks carrying food, water, shelter equipment, medical supplies, as well as 6 ambulances, to northern Gaza and to the shelters that have not yet been evacuated, through the evacuation corridor with Israeli approval. pic.twitter.com/Q9zqDXLQHJ