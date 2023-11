El exsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, falleció este miércoles a los 100 años en su casa de Connecticut.

Su consultora, Kissinger Associates, informó de que el entierro será un «servicio familiar privado».

Además, agregaron que «más adelante» habrá una conmemoración en la ciudad de Nueva York, según un comunicado recogido por CNN.

El expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, lamentó la partida del exdiplomático norteamericano en su cuenta de X, acompañando el mensaje junto a un óleo pintado por el propio exmandatario.

«Estados Unidos ha perdido una de las voces más confiables y distintivas en asuntos exteriores con el fallecimiento de Henry Kissinger«, manifestó en la red social.

Por su parte, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, señaló que Kissinger «marcó la pauta para todos los que siguieron en este trabajo«, según recoge Infobae.

Y agregó que «pocas personas fueron mejores estudiantes de historia (…) Incluso, menos personas hicieron más para dar forma a la historia que Henry Kissinger».

