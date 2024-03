La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictó este jueves nuevas medidas provisionales contra Israel después de que Sudáfrica presentase el pasado 6 de marzo una segunda solicitud ante el tribunal debido a la situación de hambruna en la Franja de Gaza.

El escrito de Sudáfrica solicitaba a la CIJ nuevas medidas cautelares o una modificación de las anteriores para así “garantizar la seguridad de 2,3 millones de palestinos en Gaza, incluidos más de un millón de niños”. Asimismo, denunciaba las “continuas violaciones” de Israel de las medidas dictadas previamente.

La corte ha determinado así que Israel debe “adoptar todas las medidas necesarias y eficaces para garantizar, sin demora” y en coordinación con Naciones Unidas, “el suministro sin obstáculos y a gran escala” de ayuda humanitaria. Esto incluye alimentos, agua, electricidad, combustible, vivienda, vestimenta, higiene y saneamiento, así como suministros y atención médica.

Asimismo, en su decisión ha indicado que es necesario “aumentar la capacidad y el número de cruces terrestres” para la entrega de ayuda humanitaria a la población gazatí en toda la Franja, así como “mantenerlos abiertos durante el tiempo que sea necesario”.

De la misma forma, insta a Israel a “garantizar con efecto inmediato que sus Fuerzas Armadas no cometan actos que puedan constituir una violación de los derechos de los palestinos en Gaza”, incluyendo cualquier medida que impida la entrega de asistencia humanitaria. Por último, le pide que presente un informe dentro de un mes para informar sobre el cumplimiento de las medidas adicionales.

El Gobierno sudafricano ha celebrado la decisión y ha afirmado que “el impacto de la orden de la Corte Internacional de Justicia es significativo”. “Las circunstancias cambiantes en Gaza justifican la implementación de nuevas estrategias”, ha agregado en un comunicado.

“Estas medidas provisionales se complementan a las del 26 de enero, que ordenaron a Israel, entre otras cosas, abstenerse de cometer actos genocidas contra los palestinos en Gaza y prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer genocidio en relación con miembros del pueblo palestino en la Franja de Gaza”, ha recordado.

Además, Sudáfrica ha precisado que, tal y como ya señalaron varios jueces, “estas responsabilidades sólo pueden cumplirse poniendo fin a las operaciones militares en Gaza y cumpliendo las directivas del tribunal”. “Si hay incumplimiento, la comunidad global debe garantizar el cumplimiento en lo que respecta a la santidad de la humanidad”, ha zanjado.

Sudáfrica presentó a finales de diciembre ante la CIJ una denuncia contra Israel por supuesto “genocido” de la población de la Franja de Gaza, escenario de una cruenta ofensiva militar que deja ya más de 32.500 muertos y que fue lanzada en origen como respuesta a unos ataques previso del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Agencia Uno – Europa Press.

