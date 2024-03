Comparte

Una de las bases en el éxito del podcast Dale Color! que conduce Eugenia Lemos, es que no sólo comparte el gusto por la moda con sus invitadas, sino que además muchas de ellas son sus amigas, es el caso de la argentina Aylén Milla, quien protagonizó el episodio de esta semana y quien confesó la importancia que ha tenido la moda en su procesos de superación del cáncer de mama.

Aylén se hizo conocida en Chile por su participación en realities nacionales, quien rápidamente conquistó a los televidentes, sobre todo por su gusto por la moda. Y es ella misma quien reconoce en conversación con Euge, que la moda la ha acompañado siempre, desde la infancia y en sus momentos más oscuros.

Incluso, comentó que en su proceso de recuperación del cáncer, “la moda tiene dos caras siempre, me voy a quedar con la cara más linda, que es la que a mí me hace feliz, que es la de expresarte y en ese el sentido, la moda me ayudó un montón”.

Amé usar sombreros, amé usar pañuelos

“Por ejemplo, al no tener pelo, al perder el pelo digo ¿qué hago? Ay, hago lo que siempre amé. Siempre amé usar sombreros, usar pañuelos. Me encantaban los accesorios y me refugié mucho en eso. Entonces, me quedo con esa cara que es lo más lindo de la moda que me sirvió para jugar”, explicó.

Aylén, reconoce que su enfermedad fue una etapa dura pero que se dijo: “le voy a sacar provecho al conocimiento que tengo más la creatividad, me tiene que servir para sentirme mejor, porque uno se siente horrible en ese tiempo”.

Pese a todo, igual reconoce la realidad de lo que puede rondar a la moda y las tendencias, “me quedo con lo lindo, aunque la moda tiene una parte bien frívola”, sentencia.

Es que definitivamente, la asesora de imagen generó posibilidades, incluso en su mal momento de salud, así lo contó en Dale Color! “Odiaba el rosa antes, ahora lo adoro porque es el color del cáncer de mamas”.

Pero no sólo eso, la modelo contó que siempre es muy preocupada de verse bien, muy coqueta “me gusta ser inaccesible, pero con los hombres”, lanzó.

Incluso, comentó que “cuando conozco a un chico y cuando duermo con él, la primera vez; me despierto y en silencio a las 5 de la mañana, voy y me pongo tapa ojeras, me lavo los dientes, me peino y me vuelvo a acostar (…) él dice buenos días, que espléndida. Ay, es que nací así le digo, Jajá lo hago siempre, hasta que tomo confianza”.

Por último, es necesario mencionar que pueden ver el episodio completo en la cuenta de YouTube @EugeLemos o escucharlo en Spotify.