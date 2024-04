Las autoridades de Líbano, Jordania e Irak anunciaron el cierre del espacio aéreo de los tres países en respuesta al ataque con proyectiles lanzado desde Irán contra Israel.

El Ministerio de Transportes de Líbano anuncio en comunicado de prensa el cierre de forma “preventiva y temporal” entre las 1:00 y las 7:00 horas (hora local).

La medida es en respuesta a las “circunstancias en la región”, según el comunicado, citado por el diario ‘L’Orient le Jour’ en su edición digital.

La Autoridad Reguladora de la Aviación Civil de Jordania indicó por su parte que el cierre es “para preservar la seguridad de la aviación civil en el espacio aéreo de Jordania en vista de la escalada del riesgo en la región y tras evaluar los riesgos atendiendo a criterios internacionales”.

La medida se revisará “en función del desarrollo de los acontecimientos”, informa el organismo jordano en un texto recogido por la agencia de noticias oficial, Petra.

Mientras, el ministro de Transporte iraquí, Razzaq al Saadawi, anunció también el cierre del espacio aéreo iraquí y también sin plazo para su reapertura, según informa la televisión iraquí Rudaw.

Agencia Uno – Europa Press.

Iran launched UAVs from within its territory toward Israel a short while ago.



The IDF is on high alert and is constantly monitoring the operational situation. The IDF Aerial Defense Array is on high alert, along with IAF fighter jets and Israeli Navy vessels that are on a… pic.twitter.com/eEySouGVcN