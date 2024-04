Remolcan a tierra embarcación que fue encontrada con varios cadáveres frente a las costas de Brasil

Un barco que fue encontrado a la deriva este fin de semana con varios cuerpos en alto estado de descomposición en las costas del norte de Brasil fue remolcado por las autoridades durante las primeras horas de la madrugada de este lunes, a la espera de determinar si se trata de migrantes.

Las autoridades de rescate brasileñas lograron llevar a tierra la embarcación, que fue en un principio descubierto este sábado por un grupo de pescadores. El estado del océano había dificultado las labores de remolque.

La embarcación fue encallada en Bragança, en el noreste de Pará, a unos 215 kilómetros de Belém, la capital. Desde ahí, fue remolcada a un vehículo para su traslado a un instituto de medicina legal para analizar el estado de los cuerpos.

“Es una misión que requiere celeridad porque cuantos más días pasan, con la descomposición, más difícil será para los equipos forenses trabajar”, señaló el teniente del Cuerpo de Bomberos, Hugo Moura, presente en las labores de rescate, según recogió el portal de noticias G1.

Uno de los objetivos de estas pesquisas es conocer la nacionalidad de las víctimas. Las primeras informaciones sostienen que serían veinte las víctimas, todas ellas de nacionalidad haitiana.

Agencia Uno – Europa Press.

