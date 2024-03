Comparte

Durante la noche de este jueves, un voraz incendio afectó a un edificio en construcción ubicado en la zona oeste de Recife, en el estado de Pernanbuco, Brasil.

El Cuerpo de Bomberos de Pernanbuco, informó que emitieron la primera alarma de emergencia pasada las 20:00 horas y que por el momento no se reportan víctimas fatales producto del incendio.

De acuerdo a lo informado por CNN Brasil, el siniestro habría comenzado en la parte superior del edificio y que las llamas se extendieron a los pisos de más abajo.

Además, el citado medio informó el predio tiene 33 pisos y cerca de 90 metros de altura.

La gobernadora de Pernanbuco, Raquel Lyra, en su cuenta de X, señaló que están monitoreando la situación junto a las “fuerzas de seguridad pública”.

“El departamento de Bomberos está trabajando en el lugar y garantizando que todos los que viven en el área se mantengan seguros”, añadió.

Acompanhando junto às forças de segurança pública a situação do prédio em construção que está em chamas, no bairro da Torre, no Recife. O Corpo de Bombeiros está atuando no local, e cuidando para que todas as pessoas que moram na área fiquem seguras. — Raquel Lyra (@raquellyra) March 29, 2024

En tanto, desde la empresa Neoenergia Pernanbuco informó, en la mencionada red social, que por seguridad “cortó, preventivamente, la red eléctrica en las inmediaciones del edificio en construcción consumido por el incendio”.

“El servicio en el área será inmediatamente restablecido tan pronto las condiciones sean seguras para la población”, agregaron.

🚨 A Neoenergia Pernambuco informa que, por questão de segurança, desligou, preventivamente, na noite desta quinta-feira (28), a rede elétrica nas imediações do edifício em construção consumido por um incêndio, no Bairro da Torre, Zona Oeste do Recife. Equipes da distribuidora… — Neoenergia Pernambuco (@neoenergiape) March 29, 2024

Videos en X del incendio en edificio de Recife

Helicóptero sobrevoa prédio em chamas no bairro da Torre, no Recife. Energia do entorno foi suspensa e edifícios vizinhos estão sendo evacuados



Bombeiros enviaram, inicialmente, 4 viaturas ao local: 2 de combate a incêndio, uma plataforma e uma de comando operacional pic.twitter.com/jvnLuLOq7C — Emannuel Bento (@emannuelbento) March 29, 2024

Meu Deus do céu incêndio atinge prédio em construção no bairro Torre, em Recife. pic.twitter.com/KKeg6EvBjZ — Cleo Carvalho 🚗💚🤍✠🇵🇸 (@Cleo135) March 29, 2024