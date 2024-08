Soy libre de WhatsApp, estoy en paz Maduro en contra de la aplicación por amenazas contra Venezuela

Comparte

Nicolás Maduro rompió este lunes relaciones con la aplicación de mensajería WhatsApp por “amenazas” contra Venezuela.

“WhatsApp llegaste al final, no te quiero más”, dijo el líder del régimen venezolano durante el programa “Con Maduro +”.

Luego acusó que “por WhatsApp, a través de teléfonos, códigos, de Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos, están atacando a la juventud, a los líderes sociales, de las comunidades, de las calles. Están amenazando a sus familias, a los milicianos, a los consejos comunales, artistas y deportistas”.

La aplicación, señaló, “le entregó la lista de Venezuela a los terroristas para que lo atacaran. Están atacando a la oficialidad y a la Policía Nacional Bolivariana. Están atacando a toda la institucionalidad”, denunció.

Por lo tanto, Maduro decidió poner fin a la relación con la aplicación y llamó a los ciudadanos venezolanos a desinstalarla de sus teléfonos, como lo hizo él.

“Yo lo voy a hacer voluntario, hazlo tú también. Ya saben, nos comunicaremos ahora por WeChat y Telegram, y seremos felices. Ya WhatsApp no estará en manos del narcotráfico colombiano para atacar a Venezuela, no estará en manos de traidores ni del imperio norteamericano”, aseveró.

Luego, agregó que “WhatsApp, imperialismo tecnológico, estás atacando a Venezuela, te entregaron todas las listas. Aquí dice desinstalar, te fuiste, si te he visto no me acuerdo. Soy libre de WhatsApp, estoy en paz. Me liberé, WhatsApp pa’l carajo“.

“Familia venezolana, juventud venezolana, hombre y mujeres patriotas, ¿quieren paz? Eliminen WhatsApp“, invitó.

“Seguiremos paso a paso, liberando a Venezuela del golpe de Estado cibernético, fascista y liberal (…) Sé lo que estoy diciendo”, concluyó.