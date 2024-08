La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este miércoles emergencia sanitaria internacional por el brote de mpox, anteriormente denominada como viruela del mono, en África.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa comunicó que en esta jornada “el comité de emergencia me confirmó y me avisó que, en su opinión, la situación constituye una emergencia pública de preocupación internacional. He aceptado esa recomendación“.

El brote de mpox surgió en la República Democrática del Congo (RDC), causado por una nueva cepa más grave y letal, por lo que el jefe de la OMS dijo que “es muy preocupante”. De hecho, ya notificaron casos de la nueva variante en Ruanda, Uganda y Kenia.

De acuerdo a los datos del organismo, con información del Ministerio de Salud de la RDC, en lo que va de este 2024 se registran más de 14.000 diagnósticos y 524 muertes.

Por lo tanto, Tedros sostuvo que “estamos trabajando” en terreno, “apoyando la investigación de casos y contactos”. Asimismo, indicó que “estamos apoyando a los países para acceder a las vacunas y desarrollar las estrategias”.

Cabe recordar que el martes, el Centro para el Control de Enfermedades de África decretó emergencia sanitaria continental por este brote.

🚨WHO Director-General @DrTedros has determined that the upsurge of #mpox in the Democratic Republic of the Congo ( #DRC ) & a growing number of countries in Africa constitutes a public health emergency of international concern (PHEIC) under the International Health Regulations… https://t.co/xIq0LwWfjW

Según la OMS, el “Mpox es una enfermedad viral causada por el virus del mismo nombre, una especie del género Orthopoxvirus. Existen dos clados diferentes: clado I y clado II”.

“Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, dolor de espalda, baja energía, inflamación de los ganglios linfáticos y erupción o lesiones cutáneas“, explican.

A lo anterior, agregan que “la erupción suele concentrarse en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies, pero también puede aparecer en la boca, los genitales y los ojos. Los síntomas suelen durar entre 2 y 4 semanas, y desaparecen por sí solos sin tratamiento”.

Today, the Emergency Committee on #mpox met and advised me that in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice.@WHO is on the ground, working with the affected countries, and others at risk, through our…