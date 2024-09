El líder marxista Anura Kumara Dissanayake se invistió este lunes como el nuevo presidente de Sri Lanka, tras su victoria en las elecciones presidenciales celebradas el pasado fin de semana.

En una ceremonia en la Secretaría Presidencial en Colombo, Dissanayake, de 55 años, asumió el cargo luego de obtener 5.740.179 votos, lo que representa más del 42% de los sufragios emitidos.

Dissanayake, candidato de la coalición Poder Popular Nacional (NPP), sucede a Ranil Wickremesinghe, quien asumió la presidencia en 2022 tras la caída de Gotabaya Rajapaksa.

A Rajapaksa se le destituyó tras una revuelta civil causada por la severa crisis económica que golpeó a la nación insular, y que desató masivas protestas contra su gestión.

Durante su discurso de investidura, Dissanayake agradeció el esfuerzo colectivo que lo llevó al poder, subrayando que su victoria es un logro compartido: “Este logro no es el resultado del trabajo de una sola persona, sino del esfuerzo colectivo de cientos de miles”.

El nuevo mandatario destacó la importancia de la unidad entre los diferentes grupos étnicos de Sri Lanka, como los cingaleses, tamiles y musulmanes, señalando que esta unidad será la clave para un “Nuevo Renacimiento” en el país.

“El sueño que hemos acariciado durante siglos finalmente se está haciendo realidad”, afirmó Dissanayake, llamando a construir un nuevo comienzo basado en la fuerza y visión compartidas de toda la nación.

Con este cambio de liderazgo, Sri Lanka inicia una nueva etapa marcada por la promesa de reformas y cambios profundos, en un esfuerzo por superar la crisis social y económica que ha afectado al país en los últimos años.

