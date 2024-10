El huracán Milton ha causado daños estimados en 50.000 millones de dólares y la muerte de al menos 16 personas tras golpear el estado de Florida, según informó este viernes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Durante esta jornada en rueda de prensa en La Casa Blanca, el mandatario norteamericano, tras recibir una actualización sobre el impacto del ciclón, aseguró que el Gobierno federal hará todo lo posible para ayudar a los afectados en la recuperación de sus hogares y comunidades.

Milton tocó tierra el pasado miércoles en Siesta Key, cerca de Sarasota, con vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora, lo que lo clasificó como un huracán de categoría 3. Aunque no provocó el peor de los escenarios previstos, el ciclón dejó una estela de destrucción a su paso por el estado.

La mayoría de las víctimas fallecieron debido a tornados generados por el huracán en el centro y sur de Florida.

Además, se registran más de 2,2 millones de hogares sin electricidad en los condados más afectados, según el portal PowerOutage.

Este es el segundo huracán que impacta Florida en las últimas dos semanas, tras el paso del devastador huracán Helene el 26 de septiembre, que dejó más de 230 muertos y una estela de destrucción en seis estados del sureste de Estados Unidos.

El presidente Biden tiene programado viajar este domingo a Florida para evaluar personalmente los daños y coordinar los esfuerzos de ayuda federal.

Hurricane Milton Update:

– 1,000 federal personnel remain on the ground

– Search and Rescue teams have supported more than 4,200 rescues and assists

– 50,000 workers are restoring power

– 1.2 million meals have been delivered, with another 1.6 million slated to be delivered today…