Porsche, una de las marcas de autos con más prestigio en el planeta y fabricante de algunos de los modelos más rápidos del planeta, logró un nuevo récord en el norte de Chile. Un Porsche 911 conquistó la cima del volcán más alto del mundo, el Ojos del Salado.

El piloto de carreras Romain Dumas, logró el récord a bordo de un 911 modificado para caminos todo terreno que monta el mismo motor que el actual 911 Carrera 4S que se comercializa para calle. El motor es un bóxer de seis cilindros de 3.0 litros aspirado que desarrolla 443 caballos.

A esa altura, prácticamente no existe auto que sea capaz de trabajar al 100%. Incluso las camionetas preparadas para trabajar en las minas del norte a gran altura, se ahogan. A mayor altura, menor oxígeno. Por lo tanto, los motores no trabajan con la misma capacidad que a nivel del mar. Es por eso, que se usó un motor atmosférico y no un motor turboalimentado.

Esta hazaña, se da en condiciones extremas. El piloto tuvo que enfrentarse a temperaturas de 10 grados bajo cero y aire aproximadamente la mitad de denso que a nivel del mar. Esta es la segunda vez que el equipo de Porsche escala esta cumbre. En 2022, visitaron el volcán en modo de práctica y consiguieron más de 6.000 metros de altura.

Los de Stuttgart no tienen pensado poner este modelo en producción. Sin embargo, el año pasado lanzaron una edición limitada del Porsche 911 Dakar, que tenía más capacidad que un 911 normal en caminos todo terreno.