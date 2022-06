El delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro, defendió la extensión del Estado de Excepción “acotado” en la macrozona sur, contrastando cuando la medida fue desplegada en su totalidad por el gobierno anterior.

En entrevista con “La Mañana de Agricultura”, dijo que “la propuesta realizada y esta acción que se desarrolla en los territorios como el nuestro, también están vinculado a otras acciones. El acotamiento está en función de que efectivamente las Fuerzas Armadas nos ayuden a vigilar las rutas, donde hemos tenido mayor complejidad y algunos atentados y, al mismo tiempo, el aparato del Estado, el Gobierno, en cómo somos capaces en ingresar la seguridad del desarrollo a la provincia de Arauco”.

Agregó que “cuando uno hace un conjunto de cosas, como lo está haciendo el Gobierno, que dice seguridad en las rutas con las FF.AA. y al mismo tiempo seguridad en el plano del desarrollo, es muy importante“.

En este sentido, Toro se refirió al mandato pasado: “En el gobierno anterior se aplicó el Estado de Excepción ya no acotado, sin embargo si uno ve los resultados, la verdad es que tampoco fueron muy auspiciosos. Cuando tú estás ejecutando algo y tiene un resultado que al final no es el óptimo, tú no puedes seguir aplicando lo mismo porque vas a tener los mismos resultados”.

“Los resultados respecto al Estado de Excepción, que además, el Presidente Piñera se demoró tres años en aplicarlo, no tuvo los resultados necesarios y suficientes, por eso tenemos esta ola de violencia en la provincia de Arauco, donde se ha acentuado el robo de madera. Además, en ese periodo se dejó de invertir, el Estado abandonó a la provincia de Arauco, y por lo tanto la gente se siente abandonada”, dijo.

“En la medida que tú abandonas la intervención del Estado en otras materias, es cultivo para que la delincuencia, el robo de madera y todas estas personas que están detrás, usando la causa mapuche para trasparentar sus verdaderos ilícito, genera situaciones compleja”, añadió.

Y reiteró sus criticas al exgobierno: “Si seguimos haciendo lo mismo del periodo pasado, los resultados van a ser paupérrimos, como lo fue en el periodo anterior del gobierno del Presidente Piñera”.

En cuanto a la gestión actual, señaló que “ya se están notando esos resultados distintos. El hecho de que haya bajado un porcentaje de delincuencia, de atentados en las rutas y, al mismo tiempo, el que se estén agrupando las comunidades para combatir este flagelo, es ya un resultado positivo. Esto está ocurriendo porque la ciudadanía empieza a sentir que el gobierno los está acompañando, que el gobierno está allí al lado de ellos y que, al mismo tiempo, estamos haciendo inversión para que mejores su calidad de vida”.