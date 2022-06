Este jueves la Directora Ejecutiva de la Fundación Para la Confianza, Valentina Correa, se refirió en La Mañana de Agricultura a los dichos del ministro de Vivienda, Carlos Montes, sobre la toma de terrenos, cuando señaló que «son los dueños los que deben operar».

«Como familia recibimos con dolor y sorpresa las declaraciones del ministro, yo entiendo el lugar que el ocupa, que es una cartera de Vivienda. Pero aún así es un ministro de Estado, que representa a todos y todas las chilenas«, declaró al respecto Correa.

«Acá me gustaría que se nos viera no solamente como ‘dueños de un terreno’, sino como víctimas de un delito, del delito de usurpación. Necesitamos de la colaboración del Estado, especialmente cuando se trata de un caso en el que hay alta peligrosidad si la familia toma este rol protagónico«, añadió.

En ese sentido explicó que «si a mi el ministro me dijera que al Responsabilidad es de los privados y el camino que tienen que hacer es ‘este’, yo puedo comprender que eso es igual una respuesta. El problema que yo veo acá es que el Estado no tiene una ruta clara».

«Yo tengo un juicio civil abierto, una querella por usurpación, he hecho varias gestiones administrativas con el ministerio de Vivienda en la administración anterior, lo único que hecho es perder tiempo y que hoy día el predio esté ocupado con personas que en su mayoría no viven ahi», detalló.

«El Estado se queda corto, perdido y se tira la pelota de un lado para otro, me queda como ciudadana una sensación de que el Estado es débil, es inoperante y que no tiene la fuerza necesaria ni la voluntad necesaria para resolver esto, que afecta a muchas familias», remarcó.

En la misma línea Correa sostuvo que «acá estamos en un contexto de un déficit habitacional gravísimo, los tiempos del Estado de organización y de servicio de viviendas son mas lentos».

«También me pongo en el lugar de aquellas familias que han postulado a una vivienda hace 10 o 12 años, que han esperado pacientemente y se les han colado en la fila otras personas que no digo que no tengan la necesidad, pero se han instalado de esta manera y no puede ser la toma de terrenos el mecanismo», declaró.