Durante la jornada de este miércoles, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sostuvo una reunión con los representantes de gremios de camiones de Chile, para abordar las medidas que se llevarán a cabo en torno al ámbito de la seguridad, especialmente en la Macrozona Sur del país.

Tras el encuentro, el presidente del gremio Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, aseguró que estuvieron “exigiendo soluciones concretas por el tema de la seguridad, fundamentalmente en la Macrozona Sur, el tema de la extrema violencia y particularmente los robos y secuestros de nuestros conductores”.

En este sentido, detalló que “hemos establecido una mesa, metas y este trabajo gremial, junto con el Gobierno lo vamos a seguir realizando y damos las gracias por esta convocatoria, pero decirles que necesitamos en la Macrozona Sur fundamentalmente que se entregue respaldo a Carabineros de Chile, a la PDI y particularmente a las Fuerzas Armadas, para que el Estado de Excepción que se ha establecido, sea sin letra chica, sin temas acotados, sea para todos los eventos”.

“Sin duda el Estado de Emergencia ha servido, lo exigimos en el Gobierno anterior junto con organizaciones de conductores y finalmente el Gobierno accedió y estuvo durante bastante meses, pero cuando asume este Gobierno, equivocadamente lo primero que hace es eliminar o suspender el Estado de Emergencia. La evidencia dice que es imprescindible porque el estado de indefensión que tenemos en la Macrozona Sur, así lo amerita”, dijo.

En tanto, el líder de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, señaló que “nosotros planteamos que el tema de La Araucanía es más profundo, porque no vamos a estar cada 15 días haciendo una reunión en el Congreso con los diputados y senadores, donde cada uno quiere contar su historia”.

“Nosotros pesamos que esto tiene que ser un tema más de fondo y lo más importante es que haya un verdadero sistema de inteligencia. Si no hay inteligencia podemos tener dos divisiones, tres divisiones de militares adentro y no van a haber resultados. Se tiene que ubicar (a los autores de los atentados), así como se ubican los delincuentes y como se encontró al asesino del cabo que falleció el otro día. Tenemos que ubicarlos porque esos grupos no son tan grandes, son grupos pequeños que operan.

Según explicó, el “Estado de Excepción es un parche, pero no vamos a estar dos o tres años con Estado de Excepción”.