El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, comentó la detención de Ernesto Llaitul, hijo del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

"Se tomaron detenidas a cuatro personas como presuntos autores de homicidio frustrado y de incendio. Tres de ellas fueron detenidas en Tirúa, y una en la ciudad de Los Ángeles", partió diciendo en un punto de prensa en La Moneda.

"Estas detenciones se dan en un marco de investigación por parte del Ministerio Público, por hechos ocurridos el 9 de septiembre de 2021, ocurrido en Los Ángeles, donde hubo un ataque incendiario a un camión forestal, más un ataque con armas de fuego a conductores", prosiguió la autoridad.

En ese sentido, señaló que "queremos valorar el trabajo del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones. Estos delitos son graves, y el Gobierno como querellante estará en el control de detención y estamos evaluando todos los antecedentes para solicitar las medidas cautelares que mejor colaboren al proceso".

Sobre los detenidos, el ministro subrogante de la cartera descartó trasladarse a la zona: "No es necesario que yo me traslade. El Ministerio Público estará ahí, he conversado con todas las autoridades de la zona y el Ministerio del Interior mañana se hará presente a través de nuestros abogados".

Acerca de la autonomía del Ministerio Público, el subsecretario Monsalve agregó que "no corresponde que nosotros interfiramos ni exijamos que nos entregue información propia que son de ellos".

Recordar que el joven de 26 años fue aprehendido en Tirúa, pues está acusado de un ataque incendiario ocurrido en Los Ángeles en septiembre de 2021.

Además, la situación se da una semana después de la detención del líder de la CAM, quien cumple prisión preventiva en la cárcel de Concepción por tres hechos relacionados con la Ley de Seguridad del Estado (LSE).