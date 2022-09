Este domingo, la Municipalidad de Viña del Mar declaró duelo por tres días tras el fallecimiento del exalcalde de la comuna, Rodrigo González Torres.

La actual edil de la ciudad jardín, Macarena Ripamonti, lamentó el deceso del también exdiputado que representó a la ciudad en el Congreso Nacional.

"Él fue una persona que se movilizó toda la vida con una gran vocación pública y de servicio al prójimo y que sin duda colaboró al desarrollo progresivo de nuestra Viña del Mar", manifestó la máxima autoridad.

Asimismo, anunció que "compartiendo el amor grande por nuestra ciudad es que declararemos duelo comunal de tres días para acompañar a su familia, a sus queridos y a todos las y los viñamarinos que lo conocieron".

Finalmente, manifestó "a su familia y amigos vaya desde ya nuestras sinceras condolencias".

