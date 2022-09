Comparte

La bancada del Partido Comunista (PC) se refirió a las críticas por la no designación de Nicolás Cataldo como subsecretario del Interior.

Recordar que previo al cambio de gabinete, el militante iba a tomar el puesto de Manuel Monsalve. Pero unos polémicos tweets del 2011 en contra Carabineros, impidió aquello.

"Las opiniones que puede vertir uno en cualquier momento, dependiendo del contexto, obviamente son de ese momento. Estamos en un momento distinto", mencionó Boris Barrera.

En esa línea, agregó que "era la oportunidad de que conociera qué es lo que opinamos los comunistas en relación a la seguridad, que es tan ansiada por la gente. Era la oportunidad, pero salió el anticomunismo de la derecha".

A su vez, el diputado indicó que "me sorprende principalmente la actitud antidemocrática de la derecha, porque se empezaron a oponer cuando conocieron el nombre solamente. Aquí no hay una crítica a la persona, sino a su militancia".

"El anticomunismo les brotó del cuerpo cuando supieron que iba a haber un comunista subsecretario. No me sorprende, esta es la derecha chilena. Me imagino que su hubiesen tenido un presidente comunista le hubieran hecho un golpe de Estado", expresó el jefe de bancada del PC.

Otros militantes catalogaron de "lamentable" esta situación

"Esta fobia desatada y la pretensión de la derecha y la ultraderecha —que son los herederos directos de la dictadura pinochetista— francamente es patética", dijo Carmen Hertz.

En esa línea, aseguró que "me parece muy lamentable que no se haya confirmado la designación de Nicolás Cataldo. Imagino que el comité político de Apruebo Dignidad planteará lo que corresponde (…) Lo encuentro lamentable".

Por último, el diputado Luis Cuello sostuvo a CNN Chile que "lo que aquí ha ocurrido es que la derecha ha hecho una impugnación absurda, que solo exhibe una suerte de anticomunismo enfermizo".