Comparte

Alfredo Joignant, integrante del Consejo Directivo Servel, aseguró que nunca dudó del triunfo del Rechazo en el Plebiscito de salida, dado que la última encuesta donde lideró la opción Aprueba databa de abril de este año.

"El resultado nunca me sorprendió, me lo esperaba hace meses. La última vez que vi una encuesta en la que ganaba el Apruebo fue el 7 de abril de 2022, y nunca más vi otra cosa", dijo en conversación con CNN Chile.

El académico UDP también destacó la altísima participación del 86% de los habilitados para sufragar, "algo muy grande y muy por sobre el promedio mundial de los países que tienen voto obligatorio".

Sin embargo, Joignant aseguró que jamás imaginó la "paliza" del Rechazo en las urnas.

"No soy de las personas que crucifican las encuestas. No me imaginaba por ninguna parte este nivel de paliza, que fue de origen multiclasista, en todas las regiones del país, comunas pobres, medias, ricas; mapuches o no, en todas partes ganó", dijo.

Finalmente, descartó que Chile sea un país "polarizado o completamente dividido", enfatizando que el país continúa preguntándose cómo resolver el problema constitucional, asegurando que "la pregunta de octubre de 2019, del estallido social, sigue abierta, no así el estallido".