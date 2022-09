Comparte

El Presidente de La República, Gabriel Boric, comentó sus impresiones tras su primera Parada Militar durante su administración en La Moneda.

Con cerca de 8.200 efectivos, el desfile fue considerado un éxito por el Mandatario, quien encabezó el acto en la elipse del Parque O’Higgins.

"Sentir tan profundamente vibrar la República, su historia, ver este acto que es tan significativo de subordinación del poder militar al poder civil, en donde se rinde honor a las Glorias del Ejército y por cierto a la historia de nuestra Patria, así que muy orgulloso de representar a los chilenos en esta oportunidad", señaló al término del desfile.

Consultado por las pifias que recibió, la máxima autoridad del país indicó que "para mí no ha sido difícil. Me parece que las expresiones de opinión son legítimas y yo he sido de varias manifestaciones en mi vida, por lo tanto no tengo problemas con quienes no están de acuerdo expresen su opinión y le pido que no le falten el respeto a las instituciones de la Patria".

Sobre su presencia en la Parada Militar, el jefe de Estado aseguró que "hay un gesto de austeridad en el despliegue de la fuerza y me parece que es un acto que enaltece la historia de la Patria y la República. Cada vez le tengo mayor aprecio y vínculo a todos estos eventos republicanos".

Por último, abordó su viaje a la ONU. "Vamos a dar cuenta de cómo está Chile, de cómo hemos ido cambiando y evolucionando como sociedad de los problemas que hemos enfrentando, nuestro compromiso con los Derechos Humanos y tratados internacionales", sostuvo.

"Creo que es importante contar lo que ha sucedido en estos últimos años: el estallido social, proceso constituyente, el Plebiscito de Salida y de ahí sacar el aprendizaje para fortalecer no solo la democracia en Chile, sino que también las democracias en el mundo", sentenció.

De esta manera, el Presidente Gabriel Boric completó su primera Parada Militar en el Gobierno, lo que cierra las Fiestas Patrias 2022.