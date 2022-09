Comparte

La ex ministra de Transporte y Telecomunicaciones durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Gloria Hutt, reveló que planea presentarse a la presidencia de Evópoli con el objetivo de "fortalecer la derecha liberal".

En conversación con La Tercera, Hutt afirmó que que Evópoli "es una propuesta política de derecha liberal reformista que es necesario fortalecer en el país. Hay oportunidades que se abren después del plebiscito con un nicho de electores que manifestó voluntades que coinciden mucho con la propuesta del partido".

Bajo esa línea, aseguró que el partido debe recuperar su espíritu "liberal puro", luego de las "presiones" del último tiempo debido a la polarización del país.

"Eso hay que recuperarlo sin duda, y los militantes esperan un posicionamiento claro respecto de estas visiones. Hay que recuperar ese posicionamiento y propuesta original que es la que nos atrajo a todos para participar en el partido".

Al mismo tiempo, insistió en que "yo me siento muy afín a la propuesta de una derecha liberal-reformista y muy afín a una gestión política con componentes de profesionalismo muy marcados, con buena planificación. Son elementos de organizaciones que son claves para poder tener éxito en los objetivos que uno se plantea. Y creo que eso debería ser parte de la marca con la que yo quisiera trabajar. Fortalecer la derecha liberal reformista.

Sobre su posible contendor, el Senador Luciano Cruz-Coke, señaló que, aunque no tienen diferencias ideológicas, su propuesta corresponde a una "rearticulación interna que yo llamo la profesionalización del partido como una organización, con una dinámica que tiene cuatro componentes principales: que el partido toma un rol de articulador entre el Parlamento, centro de estudios, un centro de formación de líderes y una red de organizaciones de base para el trabajo territorial"

Hutt aseguró que espera mantener la alianza con Chile Vamos y generó cierta distancia con el Partido Republicano.

"Me cuesta pensar en un trabajo más integrado con republicanos, porque en esencia tenemos posturas distintas. A eso me refiero cuando hablo de proteger la identidad. Si se da alguna circunstancia muy particular en que se justifique, habrá que evaluarlo"

Las candidaturas para presidir Evópoli se abrirán el próximo lunes 3 de octubre.