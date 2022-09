Comparte

Los diputados del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen, presentaron un proyecto que ley que busca derogar el aborto, que ya se encuentra en la Comisión de Salud.

En detalle, la coalición desea revertir la ley del aborto en tres causales promulgado durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.

También, la propuesta va con la intención de aumentar las sanciones a quienes cometan o faciliten abortos y a quienes promuevan estos servicios.

Una legislación que permite la realización de abortos cuando esté en riesgo vital la madre, haya inviabilidad del feto o en el caso en el que la persona embarazada haya sido víctima de una violación.

Recordar que cuando la Ley entró en rigor, y según cifras del Ministerio de Salud, ha permitido que se realicen 3.333 abortos legales en el país.

La razón de los diputados del Partido Republicano para derogar la ley de aborto

"Constituye una forma de homicidio, toda vez que implica la eliminación de un ser humano débil y por definición inocente todavía en el vientre de su madre a la que se haya confiado", mencionaron los parlamentarios.

En el texto se señala que "los legisladores tenemos una responsabilidad y compromiso con la dignidad humana y con el futuro del país, responsabilidad que supera con creces la estrategia de instituciones internacionales, fundaciones y asociaciones que luchan sistemáticamente por la legalización y la difusión del aborto en el mundo".

Además, reafirmaron que las causales no se verán afectadas: "No alterna en manera alguna las eximentes de responsabilidad contempladas en el artículo 10º del Código Penal respecto a la mujer que no ha causado su propio aborto o el profesional que, por ejemplo, actúa para evitar un mal mayor sobre la vida de la madre o en cumplimiento de un estándar profesional".

Si es aprobada, la ley pasará a ser delito aún cuando sean realizados por inviabilidad del feto o en caso de que la persona embarazada haya sido víctima de una violación.