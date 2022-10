Comparte

Esta mañana el ex ministro del Interior, Jorge Burgos, se refirió en La Mañana de Agricultura a las agresiones registradas contra carabineros y la muerte del sargento segundo Carlos Retamal.

"No podría decir que esto es un hecho nuevo, viene de antes y se ha agravado desde hace algún tiempo, con señales muy equivocas. Durante demasiado tiempo en Chile hubo señales desde la política, en el sentido de que la violencia podía tener una justificación expresa o tácita, que correspondía a una manifestación de molestia y justicia", señaló.

"Hubo una tolerancia declarativa muy peligrosa, no hubo un reproche incondicional a la violencia. Eso es fundamental cambiarlo, he visto algunas señales, de partes de quienes son hoy día gobierno, categóricas en el sentido de que es positivo, dejando atrás un período de silencio, de comprensión y agitación del orden público", agregó el ex ministro.

Respecto a la detención del presunto autor del crimen contra el uniformado, Burgos espera "que la sanción, en caso de que se llegue a comprobar judicialmente la participación en el hecho, sea la más gravosa de todas. No podemos tener gente en la calle golpeando, hiriendo y en este caso asesinando a quienes representan el orden público en el país".

"Es muy difícil mejorar la sociedad si es que no hay seguridad o estándares de seguridad. No podemos entrar al club de los países donde la inseguridad campea, eso sería un desastre para nuestra sociedad", sentenció.

"La gente lo que quiere es tener mas seguridad. Cuando la gente piensa en seguridad, piensa en más Carabineros, en más presencia de la policía. Porque se entiende protegida, para que eso funcione nosotros tenemos que crear las condiciones para que el que nos protege no sea víctimas de delitos como el de San Antonio, o la situación de Puerto Montt, que son las más recientes", cerró.