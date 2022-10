Comparte

A tres años del estallido social, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, realizó un balance de cómo está el país y ve una clara lección que dejó el 18-O, la cual hoy está pesando.

En conversación con ‘La Mañana de Agricultura‘, el edil sostuvo que es importante que el Gobierno tenga una actitud de respaldo hacia los Carabineros, "no solo la disposición de recursos policiales en la calle", sino que de "respaldo a la policía y de condena sin matices a los actos violentos".

Sobre cómo está Chile a tres años del 18-O, dijo que "estamos en un país más dividido, con más pobreza, con una situación de inseguridad".

"La única lección, a mi juicio, que deja el 18 de octubre es que más allá de los legítimos reclamos que la ciudadanía pueda tener, el mecanismo que se escogió de jugar con la violencia, de validarla en algunos casos casi románticamente (…) hoy día nos está pasando la cuenta", sostuvo el edil de La Florida.

"Hoy día en la mañana ya tenemos una ciudad que está tensa, porque no sabe lo que va a pasar en las próximas horas. Esa no es una forma de vivir en democracia, porque no solo atenta contra la seguridad, atenta fundamentalmente contra la libertad y dignidad de las personas", agregó.

"Este llamado por la movilización de la libertad terminó, finalmente, con millones de personas chilenos sofocados por unos pocos que creen que la violencia es el camino", complementó.

Este es el primer 18 de octubre de la administración del Presidente Gabriel Boric, quien en la antesala de esta jornada sostuvo que "hay demandas de fondo que siguen vigentes y que nos tenemos que hacer cargo".

Al respecto, el alcalde Carter dijo que no está de acuerdo con el diagnóstico del Mandatario, ya que "uno tiene que ser responsable en la vida, con las cosas que genera".

Junto a esto, Carter añadió que "el Presidente era diputado durante el estallido social, ahora es el Presidente de todos los chilenos. Más allá de que uno puede decir que hay demandas sociales, el punto es: ¿Este era el camino? ¿Esta era la forma de enfrentarlo?, de debilitar el Estado de Derecho, justificar la violencia, asociarse con los violentos para tener réditos políticos".

"Hoy día que están en el Gobierno se dan cuenta que han debilitado la seguridad pública, es un problema para ellos. De alguna forma trataron de surfear una ola, utilizando la ola de la violencia para fines políticos. Hoy día que les toca gobernar, se dan cuenta de que no es tan fácil, que lo que ellos llamaban ‘yuta’, ‘paco asesino’ hace tres años, hoy día necesitan a los carabineros, pero no son creíbles", comentó.

Finalmente, aseveró que "el debilitamiento de la policía les juega una pasada mu difícil" y que al Ejecutivo le "falta la autocrítica, sin desconocer que evidentemente las demandas sociales son válidas".

"La autocrítica de haber jugado con la violencia, de haberla validado en la calle está pendiente y el Presidente Boric no se puede desentender de esa crítica", opinó.

